В молдавском парламенте впервые заговорили о признании геноцида армян (ВИДЕО)

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Сегодня на заседании парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции впервые в стенах законодательного органа Молдовы была озвучена будущая инициатива о признании парламентом страны геноцида армян.

В рамках слушаний по назначению нескольких послов, в том числе главы миссии Молдовы в Евросоюзе, а также главы дипломатического ведомства нашей страны в Турции, депутат Гайк Вартанян озвучил вопрос Дмитрию Кройтору, выдвинутому кандидатом на пост посла Республики Молдова в Турции. Вопрос был задан в контексте и в продолжение предыдущего вопроса членов парламентской комиссии относительно отношения кандидата к так называемой «сирийской» операции, проводимой в настоящий момент Турцией. Дмитрий Кройтор заявил что, по его мнению, Турция, как крупный региональный игрок, учитывая ситуацию с неприятием ее в ЕС, усиливает таким образом свои позиции в регионе.

Гайк Вартанян уточнил, что одним из ключевых пунктов разногласий Турции и ЕС является факт отрицания геноцида армян со стороны турецкого правительства.

– Учитывая тот факт, что в скором времени в парламенте Молдовы появится законодательная инициатива о признании геноцида армян и Молдова может присоединиться к большинству стран Европейского союза, а также Российской Федерации, которые уже признали этот исторический факт, вы понимаете, что это может повлечь за собой негативную реакцию со стороны турецкого правительства. Каково Ваше отношение к данной инициативе и вы готовы к подобной реакции? – спросил депутат Гайк Вартанян кандидата на должность посла Молдовы в Турции. – Мне тяжело говорить о гипотетических вещах. Я смогу высказаться, когда подобное решение будет принято в парламенте Молдовы. – заявил Дмитрий Кройтор.

Следует отметить, что подобная инициатива впервые была озвучена в стенах парламента Молдовы. Напомним, что Гайк Вартанян является также и председателем Армянской общины Республики Молдова.

Геноцид армян признали 33 государства среди которых Франция, Германия, Россия, Канада, Италия и многие другие, а также ряд международных организаций, таких как Совет Европы (1998, 2001), Европарламент (1987, 2000, 2002, 2005), Подкомиссия ООН по предотвращению дискриминации и защите меньшинств, парламентская коалиция стран Южной Америки (Меркосур), Парламент Латинской Америки (2015).