208

В молдавском лицее учащихся заставили скорбеть по румынскому королю (ФОТО)

В молдавском лицее учащихся заставили скорбеть по румынскому королю (ФОТО)

Преподаватели гимназии коммуны Реджина Мария Сорокского района решили устроить день траура в учреждении в связи с кончиной румынского короля. 

В частности, как свидетельствуют появившиеся в СМИ фотографии, развевающийся над зданием флаг Республики Молдова был приспущен, а детей вывели в коридор, где состоялась минута молчания. На снимках видно, как учащиеся стоят, опустив голову.

 

Напомним, ранее глава государства отказался объявлять день траура в Молдове в связи со смертью монарха.

– Президент Республики Молдова не считает, что смерть руководителя или монарха другого государства является поводом для объявления в Молдове дня траура. При всем уважении к соседней стране и румынскому народу, еще раз передаем наши соболезнования в связи со смертью короля Михая I, – отмечалось в послании пресс-службы президента.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md