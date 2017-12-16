В молдавском лицее учащихся заставили скорбеть по румынскому королю (ФОТО)

Преподаватели гимназии коммуны Реджина Мария Сорокского района решили устроить день траура в учреждении в связи с кончиной румынского короля.

В частности, как свидетельствуют появившиеся в СМИ фотографии, развевающийся над зданием флаг Республики Молдова был приспущен, а детей вывели в коридор, где состоялась минута молчания. На снимках видно, как учащиеся стоят, опустив голову.

Напомним, ранее глава государства отказался объявлять день траура в Молдове в связи со смертью монарха.

– Президент Республики Молдова не считает, что смерть руководителя или монарха другого государства является поводом для объявления в Молдове дня траура. При всем уважении к соседней стране и румынскому народу, еще раз передаем наши соболезнования в связи со смертью короля Михая I, – отмечалось в послании пресс-службы президента.