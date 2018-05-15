В молдавской тюрьме заключённый скончался сразу после осмотра врача

В связи с этим возбуждено уголовное дело по подозрению в халатности медработников, что привело к смерти больного.

Несчастный случай произошёл в конце прошлой недели в тюрьме №18 в Бранештах, передаёт democracy.md. Согласно переданной информации, 63-летний заключённый почувствовал боли в животе, а после осмотра тюремного врача было принято решение отправить пациента в районную больницу Оргеева.

Тщательно осмотрев пациента, врачи районной больницы не обнаружили никаких причин, которые бы могли привести к смерти заключённого, и направил его в пенитенциарное учреждение. Однако спустя 15 минут после возвращения заключённый скончался.

По словам главного прокурора Оргеевского района Сергея Бодорина, в связи с этим было возбуждено уголовное дело за несоответствующее оказание медицинской помощи, что привело к смерти пациента.

Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит лишение свободы до 3 лет и права занимать определённую деятельность сроком от 2 до 5 лет.