В молдавской тюрьме скончался ещё один заключённый

Инцидент произошёл сегодня утром в пенитенциаре 6 в Сороке.

Как сообщает Национальная администрация пенитенциаров, 48-летний мужчина был найден в бессознательном состоянии в своей камере. На место происшествия была вызвана служба 112. Заключённого доставили в районную больницу, но, несмотря на вмешательство врачей, он скончался.

Сообщается, что на теле мужчины не было найдено следов насилия. О случившемся уже проинформировали родных заключённого, народного адвоката, прокуратуру и инспекторат полиции.