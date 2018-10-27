В молдавской тюрьме скончался ещё один заключённый

В молдавской тюрьме скончался ещё один заключённый

Инцидент произошёл сегодня утром в пенитенциаре 6 в Сороке.

Как сообщает Национальная администрация пенитенциаров, 48-летний мужчина был найден в бессознательном состоянии в своей камере. На место происшествия была вызвана служба 112. Заключённого доставили в районную больницу, но, несмотря на вмешательство врачей, он скончался.

Сообщается, что на теле мужчины не было найдено следов насилия. О случившемся уже проинформировали родных заключённого, народного адвоката, прокуратуру и инспекторат полиции.

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