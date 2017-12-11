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В молдавской тюрьме скончался еще один заключенный

В молдавской тюрьме скончался еще один заключенный

Мужчина ушел из жизни в воскресенье, 10 декабря, на его теле не было следов насильственной смерти. 

Умерший отбывал срок в пенитенциаре № 16 — Прункул. Сообщается, что ему было 70 лет, и он страдал от тяжелой формы рака. Последние 6 месяцев он находился в больнице при пенитенциаре и отказывался от медицинских исследований и лечения. Прокуратуре, народному адвокату и родственникам мужчины сообщили о случившемся, пишет tv8.md.

 

Отметим, что за первые 9 месяцев этого года в пенитенциарах страны скончались 30 заключенных. На первом месте среди причин смерти — онкологические заболевания и заболевания сердечно-сосудистой системы.

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