В молдавской тюрьме скончался еще один заключенный

Мужчина ушел из жизни в воскресенье, 10 декабря, на его теле не было следов насильственной смерти.

Умерший отбывал срок в пенитенциаре № 16 — Прункул. Сообщается, что ему было 70 лет, и он страдал от тяжелой формы рака. Последние 6 месяцев он находился в больнице при пенитенциаре и отказывался от медицинских исследований и лечения. Прокуратуре, народному адвокату и родственникам мужчины сообщили о случившемся, пишет tv8.md.

Отметим, что за первые 9 месяцев этого года в пенитенциарах страны скончались 30 заключенных. На первом месте среди причин смерти — онкологические заболевания и заболевания сердечно-сосудистой системы.