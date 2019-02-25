В молдавских тюрьмах проголосовали 6 072 заключённых, а 728 – воздержались

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В парламентских выборах приняли участие заключённые практически всех пенитенциарных учреждений, кроме тюрьмы в Бендерах. Из 6 800 человек, лишенных свободы, приняли участие в выборах 6 072, а 728 – отказались.

По данным Национальной администрации пенитенциарных учреждений, из 6 072 заключённых, которые пожелали принять участие в выборах, всего 2 483 проголосовали по одномандатным округам. Процесс голосования проходил в специально отведённых в пенитенциарах местах, куда привозилась мобильная урна.

Согласно действующему законодательству, в пенитенциарных учреждениях заранее были составлены списки всех лиц, которые имеют право голосовать. Примечательно, что право голосовать имеют заключённые, которые являются гражданами Молдовы, им исполнилось 18 лет и у них есть документы, удостоверяющие личность.

Администрация пенитенциарных учреждений, а также наблюдатели сообщили, что в ходе голосования в тюрьмах не было зарегистрировано инцидентов или давления на избирателей.