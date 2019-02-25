В молдавских тюрьмах отбывают наказание более 7 000 человек

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За прошедшую неделю в пенитенциарных учреждениях страны находилось 7 078 человек. 56 человек были освобождены, 74 задержаны и помещены в следственные изоляторы, 976 участвовали в общественных работах.

Согласно разработанному плану обучения, для заключённых было проведено 212 учебных часов по поведенческой психологии и школьной программе. Кроме того, в тюремную больницу в Прункул были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 6 задержанных, а 14 заключённым понадобились услуги Неотложной службы 112.

Как передаёт пресс-служба НАП, в ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 5 мобильных телефонов, 1 подозрительный пакет с растительным содержимым, 3 000 леев, 15,5 л алкогольных напитков. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.