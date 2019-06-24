В молдавских тюрьмах отбывают наказание более 7 000 человек

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По состоянию на прошлую неделю, в пенитенциарных учреждениях страны находилось 7 008 человек. 106 человек были освобождены, 53 задержаны и помещены в следственные изоляторы, 987 участвовали в общественных работах.

Согласно разработанному плану обучения, для заключённых было проведено 175 учебных часов по поведенческой психологии и школьной программе. Кроме того, были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 44 задержанных, а 18 заключённым понадобились услуги неотложной службы 112.

Как передаёт пресс-служба НАП, в ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 4 мобильных телефона, запрещённых к передаче заключённым. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.