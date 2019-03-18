В молдавских тюрьмах отбывают наказание более 7 000 человек

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На прошлой неделе в пенитенциарных учреждениях страны находилось 7 059 человек. 71 человек был освобождён, 74 задержаны и помещены в следственные изоляторы, 963 участвовали в общественных работах.

Согласно разработанному плану обучения, для заключённых было проведено 274 учебных часа по поведенческой психологии и школьной программе. Кроме того, в тюремную больницу в Прункул были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 26 задержанных, а 8 заключённым понадобились услуги Неотложной службы 112.

Как передаёт пресс-служба НАП, в ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 12 мобильных телефонов, 3 пакета с растительной субстанцией, 4 литра алкоголя. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.