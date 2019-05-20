В молдавских тюрьмах находятся более 7 000 заключённых

В молдавских тюрьмах находятся более 7 000 заключённых

По состоянию на прошлую неделю, в пенитенциарных учреждениях страны находилось 7 073 человека. 70 человек были освобождены, 57 – задержаны и помещены в следственные изоляторы, 967 участвовали в общественных работах. Двое человек были переведены в кишинёвскую тюрьму №13 из России.

Согласно разработанному плану обучения, для заключённых был проведён 271 учебный час по поведенческой психологии и школьной программе. Кроме того, были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 39 задержанных, а 14 заключённым понадобились услуги неотложной службы 112.

Как передаёт пресс-служба НАП, в ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 2 мобильных телефона, 1,5 л алкоголя, 50 леев, сухие дрожжи и другие предметы, запрещённые к передаче заключённым. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.

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