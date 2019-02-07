В многоэтажке в Тирасполе прогремел взрыв: есть погибший (ФОТО)

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Сообщение о взрыве в пятиэтажном доме по улице Чехова в микрорайоне Кировский поступило в дежурную часть УВД города Тирасполь около пяти часов вечера 6 февраля. На место происшествия выехали сотрудники ГУпЧС, следственно-оперативная группа и работники скорой помощи.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, на третьем этаже взрывной волной были повреждены окна одной из квартир. Признаков возгорания не было. Чтобы попасть в запертое жилое помещение, где произошла трагедия, спасателям пришлось воспользоваться специальной штурмовой лестницей. Они изнутри открыли дверь медикам и правоохранителям.

В комнате был обнаружен труп, предположительно, хозяина квартиры и мужчина с тяжёлыми оскольчатыми ранениями. По всей вероятности, в помещении взорвалась граната. Изначальная версия о взрыве бытового газа не подтвердилась.

Пострадавший был доставлен бригадой скорой помощи в ГУ «РКБ». За его жизнь борются врачи. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.