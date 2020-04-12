В митрополии Молдовы рассказали, как будет проходить освящение пасхальных блюд в этом году

0

Пасхальное богослужение в этом году будет проходить при соблюдении требований Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Службы будут проводиться без прихожан. Их просят молиться дома и смотреть богослужение по телевизору или слушать его по радио. Церквям разрешено передавать службы и онлайн в соцсетях.

Об этом говорится на официальном сайте митрополии. Каждый приход должен будет согласовать с местной публичной администрацией и инспекторатом полиции, как будет роздан Благодатный огонь и освящены пасхальные блюда. Митрополия рекомендует несколько способов:

если населенный пункт маленький и насчитывает несколько десятков семей, священники могут с этой целью посетить каждый дом;

получить благословение можно будет и во дворе церкви при строгом соблюдении всех правил (одновременно на территории могут находиться только три человека, они должны соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки);

пожилым людям рекомендуется не выходить из дома. Соседи, родственники или волонтеры могут передать им освященные блюда, а также продуктовые пакеты с куличом, крашеными яйцами, сладостями и так далее.

Напомним, в этом году Пасха пройдет 19 апреля. В канун праздника под патронатом президента в Кишинев из Иерусалима доставят Благодатный огонь.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.