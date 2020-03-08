В Минздраве рассказали о состоянии заболевшей коронавирусом женщины

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Состояние женщины, у которой вчера был подтвержден коронавирус, остается тяжелым, но стабильным. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Источник сообщает, что, согласно рекомендациям ВОЗ и приказу министерства от 4 марта, взрослые пациенты, в случае обнаружения у них легкой или средней формы заболевания, будут помещены в больницу имени Тома Чорбэ, однако те, у кого есть осложнения, будут лечиться в Республиканской клинической больнице. Так и произошло с заболевшей. Изначально ее госпитализировали в Тома Чорбэ, а затем перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии РКБ. Она изолирована в специальный бокс.

Весь персонал, который оказывает пациентке помощь, снабжен защитной экипировкой. Вход в отделение реанимации – отдельный, он находится под наблюдением.