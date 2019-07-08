В минувшие выходные патрульные поймали 77 водителей с рекордным уровнем алкогольного опьянения (ВИДЕО)

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Ежедневно сотрудники НИП ловят и отстраняют от вождения водителей, которые садятся за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Некоторые из них едва держатся на ногах, тем не менее, считают себя бессмертными и не волнуются о последствиях. Их не задевают публикации СМИ о случаях, в которых целые семьи погибают из-за пьяных водителей.

По данным пресс-службы Национального инспектората патрулирования, в минувшие выходные на территории страны было поймано 77 водителей, которые сели за руль автомобиля с рекордным уровнем алкогольного опьянения. На этот раз патрульные обнаружили в нетрезвом состоянии и нескольких женщин-водителей.

Напомним, что минимальная степень алкогольного опьянения составляет от 0,15 мг/л до 0,3 мг/л в выдыхаемом воздухе. А сильное алкогольное опьянение устанавливается в случае, если превышения отметки в 0,3 мг/л в выдыхаемом воздухе. В обоих случаях водителей лишают прав.