В Минобороны проведут внутренний аудит

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Министр обороны Молдовы Павел Войку созвал сегодня руководителей структур ведомства, чтобы объявить о проведении внутреннего аудита, который продлится 3 месяца – до 30 сентября, включительно.

По словам Войку, цель аудита заключается в оценке функциональности системы внутреннего управления министерства. В том числе, будет выяснено, на какие нужды тратятся деньги, выделяемые Национальной армии. В данной связи глава ведомства попросил глав управлений и отделений, а также учреждений, входящих в подчинение министерства, предоставить всю необходимую информацию и документы для проведения комплексного анализа, выяснения рисков и недостатков, а также выявления необходимых решений.

– Хочу, чтобы деятельность министерства была максимально транспарентной и профессиональной. Граждане Республики Молдова имеют право знать, как тратятся деньги, выделяемый Национальной армии, – отметил Павел Войку.