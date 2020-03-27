В Минэкономики готовят комплекс антикризисных мер для бизнес-среды

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Предложения бизнес-ассоциаций Молдовы по смягчению последствий кризиса, вызванного пандемией COVID-19, обсудили во время видеоконференции с министром экономики и инфраструктуры Сергеем Райляном.

Представители ассоциаций обозначили основные проблемы, с которыми сталкивается бизнес-среда, среди которых: техническая безработица, вопрос ликвидности компаний, импорт сырья, предоставление государственных услуг и пр.

По словам Райляна, пишет realitatea.md, министерство экономики готовит комплекс антикризисных мер по снижению негативного воздействия пандемии на национальную экономику. Данные меры разработаны по примеру действий, предпринятых в европейских странах, а также с учётом предложений местных предпринимателей.

Собрали все проблемы и предложения, поступившие в министерство от бизнес-ассоциаций. Мы с коллегами из других государственных учреждений их проанализируем и постараемся найти источники для помощи. Уже ведутся переговоры с внешними партнёрами. Будем работать совместно со всеми ответственными учреждениями и предложим окончательный пакет мер для рассмотрения в Комиссии по чрезвычайным ситуациям, – уточнил Сергей Райлян.

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