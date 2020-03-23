В МИДЕИ состоялось заседание кризисной ячейки

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Министр иностранных дел и европейской интеграции Олег Цуля провёл заседание кризисной ячейки по вопросам помощи молдавским гражданам, находящимся за рубежом.

В ходе встречи обсуждались мероприятия, проведённые ведомством на прошлой неделе, сотрудничество с властями нашей и других стран, а также действия, которые необходимо предпринять в последующий период.

– Из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение инфекции COVID-19. С начала кризиса МИДЕИ непрерывно работает над мерами по сдерживанию распространения эпидемии, а также по оказанию помощи гражданам Молдовы за рубежом, – уточнил глава ведомства.

За прошедшую неделю, пишет moldpres.md, в страну удалось вернуть более 450 молдавских граждан. В их числе – 90 граждан из Австрии, 57 из Португалии, 146 из России, 122 из Украины, 35 из Венгрии, 37 из Словении.

МИДЕИ рекомендует находящимся за рубежом гражданам Молдовы, нуждающимся в помощи, связаться с посольствами и/или консульствами РМ в странах пребывания или позвонить в министерство по телефону: +373 22 788722.

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