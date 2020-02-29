В МИДЕИ рассказали о состоянии граждан РМ, находящихся в зонах распространения коронавируса

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В связи с подозрением на случаи заражения вирусом Covid-19 (коронавирус) в Италии и Японии Министерство иностранных дел и европейской интеграции рекомендует гражданам Республики Молдова, находящимся за рубежом, строго соблюдать рекомендации властей относительно сложившейся эпидемиологической ситуации.

В настоящее время посольство Республики Молдова в Риме, совместно с Генеральным консульством в Милане и консульством в Падуе, находится на постоянной связи с итальянскими властями. На данный момент дипмиссии проинформировали о положительном результате теста, который два дня назад прошла гражданка Республики Молдова, контактировавшая с человеком, инфицированным вирусом Covid-19.

Второй человек, находившийся в контакте с заражённой вирусом гражданкой Италии, также прошёл тест, результаты которого, пишет moldpres.md, будут известны в ближайшие дни. Состояние здоровья обоих хорошее и не требует госпитализации, они находятся в карантине на дому, Национальная служба здравоохранения Италии оказывает им необходимую помощь.

О состоянии здоровья этих двух человек итальянские власти будут регулярно информировать дипломатические миссии РМ.

Согласно последней информации посольства Республики Молдова в Токио, у троих молдавских граждан, членов экипажа круизного судна Diamond Princess, подтверждено отсутствие коронавируса. В качестве превентивной меры в течение последующих 14 дней они будут находиться в карантине.