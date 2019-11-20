В МИДЕИ прокомментировали ситуацию с автобусом с молдавскими гражданами, задержанными в Нидерландах

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Посольство Республики Молдова в Нидерландах связалось с голландскими властями для установления и выяснения всех обстоятельств задержания автобуса с молдавскими гражданами.

Служба репатриации и высылки Министерства юстиции и безопасности Нидерландов сообщила, что на данный момент молдавские граждане находятся под защитой голландских властей и до завершения процедур предоставления убежища им оказываются помощь и условия, предусмотренные местным законодательством, пишет moldpres.md.

Кроме того, дипломатическая миссия находится в постоянной связи с профильными структурами, чтобы в любой момент предоставить гражданам Молдовы необходимую помощь.