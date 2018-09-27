В Международном Аэропорту Кишинева появилась скульптура «Экипаж» (ФОТО)

В Международном Аэропорту Кишинева появилась скульптура «Экипаж» (ФОТО)

Композиция сооружения состоит из фигуры пилота, которого сопровождают две бортпроводницы.

По задумке инициаторов создания монумента, он представляет из себя символ, который призван напоминать пассажирам о Молдове и помогать сохранить приятные воспоминания о Кишиневском аэропорту.

Работу создал знаменитый скульптор Вячеслав Жиглицкий, получивший звание почетного гражданина Кишинева. Его работы знамениты и в Молдове, и во всем мире. Авторству Жиглицкого принадлежат более 50 скульптур, а за свои заслуги он неоднократно получал награды в стране и за рубежом.

– Еще с давних времен скульптура стала одним из художественных языков, а ее символика – одна из самых сильных. Для меня было честью работать над этим проектом, так как мне с первого взгляда полюбилась идея, предложенная компанией Avia Invest. Это очень сложная работа, в которую было вложено огромное количество труда и души, – рассказал Жиглицкий.

Идея «Экипажа» заключается в том, что именно эти люди играют самую значительную роль в обеспечении безопасности и комфорта пассажиров во время полета. Сидя за штурвалом самолета, пилот становится воплощением доверия, профессионализма и безопасности полета, сообщила пресс-служба столичного аэропорта.

У скульптуры есть и особое предназначение: по замыслу автора, если пожать руку командиру экипажа – то удача будет сопутствовать человеку.

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