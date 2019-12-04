В Metalferos проходят обыски: директор компании покинул страну

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Офицеры Антикоррупционной прокуратуры в эти минуты проводят обыски в компании Metalferos. Согласно предварительным данным, группа людей уже была задержана, а генеральный директор компании покинул территорию страны.

Начальник Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь отметил, что обыски проводятся в рамках уголовного дела. Другие детали он не предоставил, передаёт zdg.md.

Согласно годовому отчёту, опубликованному на сайте компании, в 2018 году предприятие Metalferos зарегистрировало прибыль от продаж в размере 1,45 млрд леев, что на 157,2 млн леев больше по сравнению с 2017 годом. Рост продаж объясняется тем, что завод в Рыбнице работал стабильно, а цены были выше по сравнению с предыдущим годом.

Стоит отметить, что ранее некоторые политики, а также члены правительства, утверждали, что компанию Metalferos контролируют и отмывают через неё деньги руководители, которых назначил бывший лидер ДПМ Влад Плахотнюк.