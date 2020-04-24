В медицинских учреждениях Молдовы приостановлена иммунизация

В медицинских учреждениях Молдовы приостановлена иммунизация

Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ) приняло решение приостановить иммунизацию в медицинских учреждениях, за исключением прививок в роддомах и вакцинации против бешенства.

По словам руководителя пресс-службы НАОЗ Олеси Кроитор, во время чрезвычайного положения будут проводиться только вакцины против гепатита и БЦЖ в роддомах, а также будет разрешена вакцинация против бешенства.

После улучшения эпидемиологической ситуации в стране, пишет moldpres.md, всем родителям настоятельно рекомендуется продолжить прививание своих детей в соответствии с графиком и обратиться к семейному врачу за получением дополнительной информации.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md