В медицинских учреждениях Молдовы приостановлена иммунизация

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Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ) приняло решение приостановить иммунизацию в медицинских учреждениях, за исключением прививок в роддомах и вакцинации против бешенства.

По словам руководителя пресс-службы НАОЗ Олеси Кроитор, во время чрезвычайного положения будут проводиться только вакцины против гепатита и БЦЖ в роддомах, а также будет разрешена вакцинация против бешенства.

После улучшения эпидемиологической ситуации в стране, пишет moldpres.md, всем родителям настоятельно рекомендуется продолжить прививание своих детей в соответствии с графиком и обратиться к семейному врачу за получением дополнительной информации.

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