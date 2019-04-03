В марте в Молдове были зарегистрированы 14 случаев кори

В марте в Молдове были зарегистрированы 14 случаев кори

Такие данные приводит Национальное агентство общественного здоровья в своем ежемесячном отчете. 

Источник отмечает, что в марте в Республике Молдова были подтверждены 14 случаев кори. По два случая заболевания были зарегистрированы в январе и в феврале этого года. Таким образом, число подтвержденных случаев кори с начала этого года составляет 18. 12 человек заразились корью за границей, преимущественно в соседних странах.

Всего в период с 1 января 2018 года по 1 апреля 2019 года в Молдове было зарегистрировано 358 случаев кори. Врачи напоминают, что защититься от заболевания можно путем вакцинирования.

 

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