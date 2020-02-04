В марте Молдову посетит премьер Венгрии Виктор Орбан. В ходе визита будет подписано Соглашение о стратегическом сотрудничестве (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто, который находится с визитом в Республике Молдова.

Глава государства приветствовал высокого гостя в нашей стране и отметил интенсивность молдавско-венгерского политико-дипломатического диалога, что свидетельствует об укреплении связей между нашими странами. В связи с этим он высоко оценил активизацию молдавско-венгерского сотрудничества на уровне парламентов, имея в виду состоявшийся визит председателя законодательного органа Зинаиды Гречаный в Венгрию.

– Выразил благодарность за то, что Молдова остается в числе приоритетных для Венгрии стран в части предоставления помощи. В нашей стране реализовано более 40 венгерских проектов, направленных на продвижение и углубление экономического и политического сотрудничества. Кроме того, выступил за активизацию торгового обмена. Венгрия находится на 13-м месте по объему товарооборота в списке торговых партнеров Республики Молдова. В этом контексте заметил, что у нынешнего руководства страны амбициозная повестка в части привлечения инвестиций в инфраструктуру, в связи с чем призвал экономических агентов из Венгрии участвовать в этих проектах, – отметил он.

В завершение встречи Игорь Додон приветствовал готовность премьер-министра Венгрии Виктора Орбана совершить визит в Молдову в марте нынешнего года и озвучил инициативу подписать в ходе этого визита Соглашение о стратегическом сотрудничестве между нашими странами.

