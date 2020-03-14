В Малаештах из-за перекала печи едва не сгорел дом

На место ЧП вовремя подоспели пожарные. Им удалось быстро ликвидировать огонь.
Хозяевам придётся лишь заменить 8 повреждённых листов шифера. А баню нужно строить заново. После пожара от неё остались лишь каменные стены.
По данным пресс-службы МВД Приднестровья, предварительная причина возгорания – перекал печи. Накануне вечером супруги растопили баню. Искупавшись, легли спать. На утро соседи сообщили им о воспламенении.
Силами пожарных Тирасполя и Григориополя в течение 1,5 часов возгорание было ликвидировано.
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