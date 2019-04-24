В мае в кишинёвском зоопарке планируют открыть террариум

0

До конца мая в столичном зоопарке откроется террариум. По словам замдиректора учреждения Сергея Пынзаря, работы по благоустройству террариума почти завершены.

Как пишет moldpres.md, сейчас ведутся работы по установке вентиляционных систем и кондиционеров. В террариуме будут выставлены почти 20 рептилий, в том числе 12 змей.

Здесь будет представлена и самая большая змея из нашей коллекции – парагвайская анаконда. Доступ посетителей в террариум будет ограничен. Посетители будут заходить группами не более 10 человек и только в сопровождении сотрудника террариума, – отметил Пынзарь.

Сотрудник зоопарка также добавил, что спустя десятилетия рептилий смогут увидеть все желающие. В том числе, посетители смогут увидеть и крокодила.

Билет в зоопарк для взрослых стоит 30 леев, для студентов и пенсионеров – 5 леев. Дети до 7 лет смогут полюбоваться питомцами бесплатно.