В мае-июне ПСРМ проведет праймериз для предстоящих парламентских выборов

Об этом председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный сообщила во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Швеция в Республике Молдова Сигне Бургсталлер.

Стороны рассмотрели общественно-политическую ситуацию в нашей стране. Гречаный ознакомила главу дипмиссии с приоритетами фракции Партии социалистов на весенне-летней сессии парламента, рассказала о социально-экономических инициативах ПСРМ.

Также они обсудили инициативу Президента РМ Игоря Додона, поддержанную Партией социалистов, о переходе к президентской форме правления в Молдове. Председатель ПСРМ и посол Швеции поговорили о процессе сбора подписей в поддержку этой инициативы, а также о возможности включения идеи президентской республики в избирательную платформу ПСРМ, с которой партия пойдет на парламентские выборы 2018 года.

Отдельно на встрече был рассмотрен вопрос способов отбора кандидатов от ПСРМ, которые будут участвовать в парламентских выборах 2018 года по одномандатным округам. Как пишет пресс-служба формирования, Зинаида Гречаный сообщила, что в мае-июне партия проведет праймериз.

– На вопрос о том, будет ли Партия социалистов формировать коалиции с другими партиями, отметила, что ПСРМ ставит своей целью абсолютную победу на парламентских выборах, которая позволит самостоятельно сформировать руководство парламента и новое правительство. В этой уверенности ПСРМ основывается на результатах многочисленных опросов общественного мнения, согласно которым Партию социалистов поддерживает более половины населения республики, – подчеркнула лидер социалистов на своей странице в соцсети по итогам проведенной встречи.

В связи с подготовкой с парламентским выборам этого года Гречаный также отметила, что Партия социалистов – единственное политическое формирование, в руководящем органе которого – Республиканском совете – 53 из 135 человек составляют женщины, или 40%, в соответствии с молдавским законодательством.

Во время беседы стороны рассмотрели и некоторые аспекты политики правящего большинства. Лидер социалистов, в частности, отметила неэффективность деятельности правительства и нефункциональность внедряемых в стране реформ. Обратила она внимание на антидемократические методы принятия решений, в том числе когда речь идет о законах. В данной связи Зинаида Гречаный привела пример закона «о борьбе с пропагандой», который был утвержден по изобретенной режимом схеме, не соответствующей Конституции.

– В заключение беседы заверила госпожу Сигне Бургсталлер в своей открытости и готовности к обмену мнениями и обсуждению любых вопросов, касающиеся как ситуации в стране, так и молдо-шведских отношений. Посол Швеции отметила, что ее страна поддерживает граждан РМ, а не правительства и чиновников, что она и дальше будет поддерживать Республику Молдова на пути преобразований, – подытожила председатель ПСРМ по итогам проведенной встречи.