В мае будет запущен прямой рейс из Кишинева в Салоники

В мае будет запущен прямой рейс из Кишинева в Салоники

С 23 мая 2019 года авиакомпания Air Moldova открывает новое направление из Кишинева – Салоники. Регулярные рейсы во второй по величине город Греции будут выполняться по четвергам и воскресеньям. 

Расписание рейсов будет следующим:

  • Вылет из Кишинева в 07:00; прибытие в Салоники в 08:35; 
  • Вылет из Салоников в 09:25; прибытие в Кишинев в 11.10

Билеты можно приобрести онлайн на сайте авиакомпании www.airmoldova.md, в собственных агентствах по продажам Air Moldova, а также в авторизированных агентствах в Молдове и за рубежом.

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