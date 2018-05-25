В лучших традициях Киртоакэ: Нэстасе поехал в Румынию выпрашивать голоса (ВИДЕО)

В лучших традициях Киртоакэ: Нэстасе поехал в Румынию выпрашивать голоса (ВИДЕО)

Представитель так называемых проевропейских сил не постеснялся в прямом эфире румынского телеканала попросить молдаван с двойным гражданством проголосовать за него во втором туре выборов на пост генпримара Кишинева. 

– Я обращаюсь ко всем с просьбой призвать своих братьев, сестер, друзей в Кишиневе выйти на выборы. Нам нужна полная мобилизация, – сказал он. 

Стоит отметить, что ранее к подобной тактике – запугивания кандидатом Партии социалистов и слезным выпрашиванием голосов избирателей – неоднократно прибегал экс-генпримар Кишинева, либерал Дорин Киртоакэ, который, к слову, уже призвал своих сторонников проголосовать во втором туре за Андрея Нэстасе.

Напомним, что румынский канал, в передаче которого вчера принял участие Нэстасе, пообещал сделать его примаром проамериканской администрации Кишинева в составе “Великой Румынии”.

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