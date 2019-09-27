В лицее Кириет-Лунги прошли учения по гражданской защите

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В соответствии с планом подготовки АТО Гагаузия на 2019 год, под руководством регионального управления чрезвычайных ситуаций Гагаузии были проведены учения по гражданской защите в селе Кириет-Лунга.

Основной целью учения являлось определение готовности органов управления и формирований гражданской защиты села и лицея по организации мероприятий в ликвидации последствий землетрясения. В процессе учений совершенствовались навыки командно-начальствующего состава по управлению формированиями при организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ и мероприятий по защите населения при чрезвычайных ситуациях.

Практические мероприятия проводились в здании лицея имени Танасоглу. Там отрабатывались действия по эвакуации учащихся и персонала, ликвидации очагов пожаров, спасении пострадавших из-под завалов и оказанию им первой помощи, рассказал замначальника УЧС Гагаузии Виталий Деде, передаёт gagauzinfo.md.

Кроме того, с учащимися и работниками лицея был проведён инструктаж по правилам пользования огнетушителями, поведению при землетрясениях и мерам безопасности на водных объектах.