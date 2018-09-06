В лицее “Горизонт” рассказали подробности задержания СИБ их сотрудников

Два человека из шестерых задержанных сегодня утром офицерами СИБ были отпущены.

Об этом в комментарии порталу zdg.md сообщили в руководстве данного учебного учреждения. Сообщается, что задержанные – три директора, один экономист и один учитель, а также 16-летний сын замдиректора. Впоследствии учитель и несовершеннолетний были отпущены.

– Они были схвачены силой в то время, когда выходили из дома на работу. Им ничего не сказали, не объяснили. Никто не знает, где они находятся. Адвокаты пытаются получить какую-то информацию. Думаем, их насильно выдворили из страны, потому что в 10.20 был рейс на Стамбул. Раньше был такой же прецедент, – рассказал источник.

Один из адвокатов лицея, с которым удалось связаться, сообщил, что он на данный момент находится в аэропорту Кишинева и проверяет зоны ожидания.

В СИБ посредством краткого официального сообщения рассказали, что по стране проходит масштабная антитеррористическая спецоперация.