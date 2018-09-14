В Lexus молдаванина на границе обнаружили партию охотничьих патронов (ФОТО)

В Lexus молдаванина на границе обнаружили партию охотничьих патронов (ФОТО)

Инцидент зафиксирован на КПП “Тудора”.

При проверке автомобиля 68-летнего жителя Кишинева в багажнике были найдены 166 патронов для охотничьего оружия. Водитель не смог представить документы о происхождении и владении для всей партии боеприпасов, которые подтвердили бы законность владения ими.

При допросе гражданин Молдовы заявил, что намеревался посетить Украину для участия в охоте вместе со своими друзьями.Он сказал, что не знает о правилах, введенных при пересечении государственной границы, включая то, какие вещи разрешены для перевозки.

Патроны были изъяты и отправлены на экспертизу, а молдаванину разрешили пересечь государственную границу. Расследование продолжается.

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