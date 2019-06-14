В летний период будет упрощена процедура пересечения границы Молдовы

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Таможенники и пограничные полицейские будут осуществлять больше совместных действий по повышению эффективности движения на границе летом, когда, как показывают данные предыдущих лет, показатели перехода границы увеличиваются на 20%.

План совместных действий подписали директор Таможенной службы Виталие Врабие и глава Пограничной полиции Фредолин Лекарь. Согласно документу, будут упрощены процедуры контроля с 15 июня по 31 августа, а управление персоналом будет планироваться для наиболее востребованных КПП, передаёт moldpres.md.

Среди действий, которые должны быть предприняты – дополнение количества инспекторов и проверочного оборудования, а также участие руководства постов в осуществлении таможенного и пограничного контроля. В то же время будут мобилизованы сотрудники по борьбе с мошенничеством, которые будут заниматься документированием отмечаемых нарушений, не отвлекая сотрудников от контрольной линии. Кроме того, в случае увеличения потока будут использоваться все полосы контроля, независимо от направления перехода, в том числе те, которые предназначены для дипломатического корпуса.

По статистическим данным, прошлым летом около 6 млн 900 тысяч человек пересекли госграницу, что на 7% больше, чем в аналогичный период 2017 года.