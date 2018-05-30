В лесу нашли труп пропавшей ранее молодой женщины (ВИДЕО)

В лесу нашли труп пропавшей ранее молодой женщины (ВИДЕО)

29-летняя жительница столицы исчезла 26 мая. Ее тело со следами насилия нашли позднее в лесополосе в пригорода Колоница. 

Подозреваемый в убийстве уже был задержан. Им оказался ранее судимый 28-летней уроженец коммуны Тогатин. Он избил и задушил жертву после совместного распития с ней спиртных напитков 25 мая.

Мужчина помещен под предварительный арест на 30 суток, против него возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства. За содеянное ему грозит от 15 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение, сообщает пресс-служба столичной полиции.

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