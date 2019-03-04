В лесу Криулян нашли повешенным мужчину: полиция склоняется к версии суицида

В лесу Криулян нашли повешенным мужчину: полиция склоняется к версии суицида

Мужчина был обнаружен повешенным на ветке дерева. Ужасная находка была сделана в воскресенье, 3 марта, в лесу села Порумбены Криулянского района.

Согласно полученным данным, на место происшествия прибыла оперативная группа Инспектората полиции Криулян, а также судмедэксперт, который установил, что тело принадлежит мужчине в возрасте 55-60 лет. На трупе не было обнаружено следов насильственной смерти, пишет deschide.md. На месте происшествия не было найдено документов, удостоверяющих личность погибшего.

Согласно предварительным выводам, мужчина покончил жизнь самоубийством. Полиции предстоит установить личность погибшего и выяснить все обстоятельства его смерти.

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