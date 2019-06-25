В лесохозяйственном предприятии Бельц выявили случай бешенства

0

В период с 12 по 24 июня на территории Республики Молдова был подтверждён один случай бешенства у лисы. По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, бешенство было выявлено в предприятии по лесному хозяйству в Бельцах.

Бешенство (гидрофобия) – это смертельно опасное вирусное заболевание для всех теплокровных. Заражение бешенством возможно от таких животных, как лисы, волки, крысы и др., а также и от домашних питомцев: преимущественно от собак и кошек. Заразиться может и человек. К сожалению, бешенство неизлечимо и приводит к летальному исходу как у животных, так и у людей.