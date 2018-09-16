В Леовском районе женщина скончалась, отравившись углекислым газом в подвале

Трагедия произошла накануне, 15 сентября, в селе Бэюш.

Согласно данным Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, 77-летняя женщина зашла в подвал своего дома и более не вышла живой, получив отравление углекислым газом от бродящего вина. На место происшествия прибыли спасатели, которые извлекли безжизненное тело погибшей.

В связи с разгаром сезона изготовления вина в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям призывают жителей страны к предельной осторожности: необходимо обеспечивать вентиляцию в помещении, где бродит вино, а перед входом в такое помещение проверять наличие кислорода при помощи горящей свечи.

По данным ГИЧС, в 2017 году в результате отравления углекислым газом погибли 5 человек.