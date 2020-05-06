В Леовском районе археологи нашли древние захоронения (ВИДЕО)

В Леовском районе археологи нашли древние захоронения (ВИДЕО)

Три древних могилы и несколько предметов культа были обнаружены в селе Ханэсений Ной Леовского района. Раскопки начались несколько дней назад.

Одно из захоронений обнаружили на окраине населённого пункта, пишет publika.md. По найденным осколкам обожжённой глины предположительно установлено, что артефакты относятся к татарскому жилищу 19-го века, а захоронения – к временам средневековых кочевников.

Одна из могил, вероятнее всего, относится к бронзовому веку. В ней сохранилось несколько костей скелета, включая череп. В другой гробнице археологи также обнаружили глиняный сосуд, которому более 4 500 лет.

Часть обнаруженных объектов отправили в столицу для проведения экспертизы.

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