В Леова заключённый попытался сбежать из тюрьмы: охранники открыли огонь

В Леова заключённый попытался сбежать из тюрьмы: охранники открыли огонь

Вчера вечером, 26 сентября,  сотрудники пенитенциара №3 в Леова пресекли попытку бегства заключённого из тюрьмы.

Как сообщает пресс-служба Национальной пенитенциарной администрации, 49-летний заключённый покинул стены тюрьмы в обход контрольного пункта. Охранник заметил сбегающего заключённого и произвёл предупредительный выстрел. Сразу после этого заключённый был задержан, не получив при этом телесных повреждений.

О попытке побега были уведомлены Инспекторат полиции Леова, прокуратура и Офис народного адвоката. Национальная администрация пенитенциарных учреждений инициировала внутреннее расследование по этому делу с целью установления обстоятельств дела.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md