В Леова заключённый попытался сбежать из тюрьмы: охранники открыли огонь

Вчера вечером, 26 сентября, сотрудники пенитенциара №3 в Леова пресекли попытку бегства заключённого из тюрьмы.

Как сообщает пресс-служба Национальной пенитенциарной администрации, 49-летний заключённый покинул стены тюрьмы в обход контрольного пункта. Охранник заметил сбегающего заключённого и произвёл предупредительный выстрел. Сразу после этого заключённый был задержан, не получив при этом телесных повреждений.

О попытке побега были уведомлены Инспекторат полиции Леова, прокуратура и Офис народного адвоката. Национальная администрация пенитенциарных учреждений инициировала внутреннее расследование по этому делу с целью установления обстоятельств дела.