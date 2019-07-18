В Леова полицейского поймали с поличным в момент получения взятки

В Леова полицейского поймали с поличным в момент получения взятки

Сотрудник инспектората полиции Леова был задержан в момент получения взятки в 1 000 леев от водителя, управлявшего автомобилем без прав. Задержание провели сотрудники Национального антикоррупционного центра. 

Согласно материалам уголовного дела, 14 июля полицейский остановил автомобиль Opel Astra с иностранными регистрационными номерами. Оказалось, что у водителя не было водительских прав. Чтобы “закрыть глаза” на нарушение, полицейский потребовал у водителя 1 000 леев.

После жалобы водителя в НАЦ было начало расследование. 17 июля мужчина отправился на встречу с целью передачи денег. 27-летнего полицейского задержали на 72 часа.

В случае обвинительного приговора ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет с наложением штрафа и лишением права занимать государственные должности.

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