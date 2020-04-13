В Леова поезд столкнулся с легковым автомобилем: водитель чудом не пострадал (ФОТО)

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ДТП произошло на железнодорожных путях в селе Тигечь Леовского района утром 12 апреля.

По данным полиции, водитель легковушки попытался пересечь железную дорогу, не пропустив приближающийся поезд, пишет echipa.md. Локомотив задел автомобиль, в результате чего машина отлетела в столб.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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