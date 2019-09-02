В Леова перевернулся грузовик, перевозивший семена подсолнечника (ВИДЕО)

В Леова перевернулся грузовик, перевозивший семена подсолнечника (ВИДЕО)

Авария произошла вчера вечером недалеко от населённого пункта Купкуй в Леовском районе. По данным полиции, за рулём грузовика находился житель села Крихана Веке Кагульского района.

По заявлению водителя, в какой-то момент он потерял контроль над управлением и съехал с дороги. Попав в кювет, грузовик перевернулся, пишет jurnal.md.

Как рассказала пресс-секретарь ГИП Марьяна Бециву, автомобиль двигался с превышением скорости. Находясь возле моста близ села Томай, водитель не смог повернуть направо и грузовик перевернулся.

На место происшествия также прибыли пожарные. Тест на алкоголь показал, что водитель был трезв.

В результате случившегося никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md