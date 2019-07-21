В Леова мужчина упал в колодец: спасатели достали его с 25-метровой глубины

В Леова мужчина упал в колодец: спасатели достали его с 25-метровой глубины

Вчера, 20 июля, сотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций спасли мужчину, который упал в колодец в селе Яргара Леовского района. 58-летний пострадавший проводил работы по очистке колодца. 

По завершении работ его должны были достать жители села при помощи веревки, однако она порвалась. На помощь пришли спасатели, которые вытащили мужчину с 25-метровой глубины.

По предварительной информации, во время падения он сломал ногу. Пострадавшего отвезли в районную больницу. Обстоятельства выясняются.

Стоит отметить, что за последние 24 часа спасатели пришли на помощь в 42 рисковых ситуациях.

 

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