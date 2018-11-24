(ОБНОВЛЕНО) В Леова горит жилой дом (ФОТО)

(ОБНОВЛЕНО) В Леова горит жилой дом (ФОТО)

Сегодня утром в селе Князевка в районе Леова вспыхнул сильный пожар. Первый этаж жилого здания охвачен пламенем.

Пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу сообщила для unimedia.info, что пожар разразился в одной из квартир многоквартирного дома. Внутри был найден труп 74-летнего мужчины. Погибший страдал нарушениями двигательной функции.

На месте происшествия работают две пожарные команды. В настоящее время точно неизвестно, из-за чего вспыхнул пожар. По предварительной версии, причиной возгорания послужил непотушенный сигаретный окурок.

Другие квартиры в блоке не пострадали. Огонь распространился только на внешнюю стену дома.

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

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