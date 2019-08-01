В Леова 13-летний ребёнок ушёл купаться и пропал: его разыскивают спасатели и полиция

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13-летняя девочка из города Леова пропала после того, как вчера, 31 июля, ушла купаться. Её родственники предположили, что ребёнок утонул, поэтому вызвали полицию и спасателей.

На место происшествия прибыли сотрудники Отдела чрезвычайных ситуаций территориального инспектората полиции. Водолазы отряда спасателей и пожарные из Кагула совместно с сотрудниками Отряда чрезвычайных ситуаций Леова провели подводные поисковые работы, однако пропавшая не была обнаружена.

Поиски подростка возобновились сегодня утром. Все обстоятельства выясняются, передаёт publika.md.