В Латвии задержали молдаван, выдававших себя за румын

Уроженцы Молдовы были трудоустроены нелегально.

Латвийские пограничники при содействии Госинспекции по труду провели рейд на одном из предприятий, где задержали 11 иностранцев, не имеющих официального разрешения на работу.

Среди задержанных оказались трое граждан Молдовы и восемь уроженцев Украины. Мигранты выдавали себя за румын и болгар. В результате обысков, проведенных в служебной гостинице, было установлено, что иностранцы предъявили фальшивые удостоверения личности.

Ранее молдаванин попался с фальшивыми водительскими правами, которые использовал на территории ЕС.