В квартире на Рышкановке нашли трупы супругов: подозреваемый в их убийстве задержан (ВИДЕО)

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В квартире в столичном секторе Рышкановка были найдены трупы супругов, мужчины и женщины 55 и 56 лет.

По данным пресс-службы столичной полиции, на место происшествия прибыла оперативная группа. Судмедэксперт установил, что на телах мужчины и женщины присутствуют следы насильственной смерти, а точнее, ножевые ранения. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

В результате следственных мероприятий был задержан хозяин квартиры, 67-летний мужчина, который признал вину. Он сообщил органам, что пригласил супругов в гости в свою квартиру, где они употребляли спиртные напитки.

Подозреваемый был помещён под арест на 30 дней. Ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.