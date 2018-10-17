В квартире на Ботанике был организован крупный наркопритон: полиция нашла наркотики на 35 тысяч леев (ВИДЕО)

Наркопритон был организован 43-летним мужчиной и 47-летней женщиной, которые ранее уже были судимы за подобные преступления.

Как сообщает пресс-служба полиции, сотрудники следственного отдела получили оперативную информацию о том, что в одной из квартир в секторе Ботаника организован наркопритон. В связи с этим правоохранительные органы следили за подозреваемыми с начала октября, после чего провели в квартире обыск.

В результате организованных мероприятий полиция обнаружила в квартире растительную массу со специфическим запахом, похожим на марихуану, 3 г этноботанических наркотиков типа Canabinnoid sintetic, психотропные вещества в особо крупных размерах, 50 г наркотика типа PVP, 10 мл соляной кислоты, 10 таблеток Diazepex и 10 таблеток Aprozolan, пакетики из бумаги и фольги, а также пакетики zip lock, 3 электронных весов, 15 000 леев, полученных от продажи наркотических средств, 6 телефонов, а также приборы для приготовления и употребления наркотиков.

Все найденные вещества и приборы были изъяты и направлены в Центр судебно-медицинской экспертизы. Если бы подозреваемым удалось реализовать все найденные полицией наркотические вещества, то они получили бы прибыль приблизительно в 35 000 леев.

Мужчина и женщина были задержаны и помещены под предварительный арест по факту незаконного оборота наркотиков. Если их вина будет доказана, то им грозит тюремное заключение на срок от 3 до 7 лет.