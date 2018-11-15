В квартире, как на улице: многоэтажка в Кишинёве до сих пор не подключена к отоплению из-за повреждённых труб (ВИДЕО)

Жильцы многоэтажного дома, расположенного на улице Костюжены, замерзают в собственных квартирах. Люди жалуются, что председатель дома до сих пор не подключил отопление, так как трубы в подвальном помещении повреждены ещё с лета.

Батареи в квартире одной из жительниц дома холодные, как лёд, передаёт protv.md. Женщина воспитывает годовалого ребёнка, поэтому ей пришлось приобрести обогреватели, чтобы малыш не заболел. Другая женщина, проживающая в том же доме, проводит всё своё время в тёплой одежде и шапке. В её квартире 14 градусов и для того, чтобы принять душ, она отправляется к брату в соседний дом.

В квартире другой пенсионерки, которая живёт на первом этаже дома, столбик термометра едва достигает 12 градусов. Женщина вынуждена ходить в тёплой одежде, так как пенсия не позволяет ей приобрести обогреватель.

Жильцы дома утверждают, что они не подключены к отоплению из-за повреждённой трубы. По их словам, они ещё с лета убеждали председателя дома решить проблему, но труба до сих пор не заменена. Сам председатель дома отказался разговаривать с журналистами на эту тему.

Стоит отметить, что по прогнозам синоптиков, завтра температура воздуха не превысит +2 градусов, а в ночное время суток столбики термометров могут опуститься до -6 градусов.