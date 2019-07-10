В курортной зоне Вадул-луй-Водэ отключат воду

В курортной зоне Вадул-луй-Водэ отключат воду

В связи с проведением плановых работ в четверг, 11 июля, будет отключена вода в пригороде Вадул-луй-Водэ. Отключения продлятся с 09.00 до 23.00. 

В частности, без воды останутся базы отдыха: “Орхидея”, “Нистру”, “Аркадия”, “Ла завой”, “Флоричика”, “Фауна”, “Местякэн”, “Нептун”, “Брэдулец”, “Одисеу”, “Светлана”, “Автомобилист”, “Пэдурий”, “Экзотик”, санаторий “Спаранца”, а также, частично, коммуна Бэлэбэнешть.

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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